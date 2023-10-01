Özgür Özel'den CHP açıklaması: Ben bu takımı şampiyon yaparım

CHP Grup Başkanı, Genel Başkan Adayı Özgür Özel, partisinin Kocaeli İl Kongresinde yaptığı konuşmada, "Kaybeden takımda santrfor oynayacağıma, şampiyon olacak takımda her mevkiye talibim.’ Derseniz ki bu sürecin sonunda ‘Özgür kardeşim, sana ihtiyaç var, geç takımın başına’ ona da varım, ben bu takımı şampiyon yaparım." dedi.

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CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Aday Adayı Özgür Özel, CHP Kocaeli Kongresi'nde, sorumluluk almaya da fedakarlık yapmaya da hazır olduğunu belirterek "Delegemiz inanır, görev verirse yaparım. Özgür Özel kardeşiniz olarak, bir evladınız olarak gözünüzün önünde büyümüş, bu partinin bir evladı olarak bana derseniz ki 'Özgür tamam. Geç takımın başına, hepimiz arkanızdayız', ben sizinle birlikte bu takımı şampiyon yapmaya talibim. Kalkın ayağa, bu partiyi kaldırın ayağa. Ben size inanıyorum, size güveniyorum. Ben bu takımı şampiyon yaparım buna inanın” diye konuştu.

Özel'in açıklamaları şöyle;

28 Mayıs günü bir sonucu tekrar ettik. O sonuç, 52’ye 48’lik dengedir. Üzülerek ifade etmeliyim ki 52’ye 48, referandumun sonucudur. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun seçimindeki dengedir. Muharrem İnce’yi aday yaptığımız seçimde yine 52’ye 48’lik sonuç vardır. 2019 başarılı yerel seçiminin Türkiye genelindeki seçim sonucu 52’ye 48’dir. Bu seçimde de seçimi ikinci tura bıraktık ama 52’ye 48 dengesini değiştiremedik. O zaman artık bir şeyin yanlış yapıldığının, siyaset yapma biçiminin değişmesi gerektiğini, partinin tepeden tırnağa kadrolarının yenilenmesi, gençleşmesi, daha çok kadının siyasete katılması, atanmışların değil seçilmişlerin söz sahibi olması ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün özneleşmesi, il ve ilçe başkanlarının siyasetin odağı olması gerekiyor. Rakiplerimize benzeyerek yönetme, rakiplerimize benzeyerek siyaset üretme anlayışının sonuç vermediğini gördük.

‘Özgür kardeşim, sana ihtiyaç var, geç takımın başına’...

Haziran ayının başında şunu söyledim: “Kaybeden takımda santrfor oynayacağıma, şampiyon olacak takımda her mevkiye talibim.’ Derseniz ki bu sürecin sonunda ‘Özgür kardeşim, sana ihtiyaç var, geç takımın başına’ ona da varım, ben bu takımı şampiyon yaparım. Şahsım için demiyorum ama bu partiye genel başkan gelecekse, meteorla düşmeyecek, kargodan çıkmayacak, laboratuvarda üretilmeyecek, bu partinin kadrolarından, evlatlarından birisi olacak. Biz bu partinin bir evladını getirmeliyiz.