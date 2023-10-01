BIST 8.335
DOLAR 27,38
EURO 29,01
ALTIN 1.627,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çorum’da kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu!

Çorum’da kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu!

Çorum'da yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan kişi arazide ölü bulundu.

Abone ol

Eşençay köyünde yaşayan Alper Tapan (37), hayvanları otlatmak için dün sabah saatlerinde evden ayrıldı.

Hayvanların akşam saatlerinde köye dönmesi ancak Tapan'ın eve gelmemesi üzerine yakınları 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, Tapan'ı hayvan otlattığı bölgede yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tapan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tapan'ın cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Deprem konutlarının verileceği tarih belli oldu! Bakan Özhaseki açıkladı
Deprem konutlarının verileceği tarih belli oldu! Bakan Özhaseki açıkladı
Diyarbakır'da bahis çetesine operasyon: 7 şüpheli tutuklandı!
Diyarbakır'da bahis çetesine operasyon: 7 şüpheli tutuklandı!
Özgür Özel'den CHP açıklaması: Ben bu takımı şampiyon yaparım
Özgür Özel'den CHP açıklaması: Ben bu takımı şampiyon yaparım
Yüzlerce insanın öldüğü düğünde evlenen çift ilk kez konuştu
Yüzlerce insanın öldüğü düğünde evlenen çift ilk kez konuştu
İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor
İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor
Voleybolda Filenin Efeleri Slovenya'yı geçemedi!
Voleybolda Filenin Efeleri Slovenya'yı geçemedi!
Biden imzayı attı! ABD hükümeti kapanmayacak
Biden imzayı attı! ABD hükümeti kapanmayacak
Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli, Hiranur Vakfı mütevelli heyetinden çıkarıldı
Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli, Hiranur Vakfı mütevelli heyetinden çıkarıldı
Meclis bugün açılıyor! İlk gündem emeklilere yapılacak olan maaş zammı ve yeni anayasa
Meclis bugün açılıyor! İlk gündem emeklilere yapılacak olan maaş zammı ve yeni anayasa
Ekrem İmamoğlu'ndan Bilal Erdoğan'a cevap: 'Git işine' diyeceğim ama işi de yok ki
Ekrem İmamoğlu'ndan Bilal Erdoğan'a cevap: 'Git işine' diyeceğim ama işi de yok ki
İstanbul Beşiktaş'ta kafeye silahlı saldırı! Motosikletle gelip bir kişiyi öldürdü
İstanbul Beşiktaş'ta kafeye silahlı saldırı! Motosikletle gelip bir kişiyi öldürdü
Resmi Gazete'de yayınlandı! Belediye Başkanlığı seçimlerinin tarihi belli oldu! Bugün son gün
Resmi Gazete'de yayınlandı! Belediye Başkanlığı seçimlerinin tarihi belli oldu! Bugün son gün