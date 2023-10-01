Reha Muhtar kaza yaptı! Polisi dinlemeyip olay yerinden kaçtı! Bankacı kadını 'telefonumu çaldı' diye suçladı

Oyuncu Deniz Uğur’la olan olaylı boşanma davasıyla gündemden düşmeyen ünlü televizyoncu Reha Muhtar, şimdi de de aracına çarptığı üst düzey bir bankacı ile davalık oldu. Reha Muhtar, Burcu Yüzüak’ı, kazası sonrası, aracındaki cep telefonunu çalmakla suçladı. Yüzüak ise, Muhtar hakkında ‘İftira ve tehdit’ suçlarından şikayetçi oldu.

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Gazeteci Reha Muhtar, oyuncu Deniz Uğur'la yaşadığı velayet savaşı sonrası şimdi de üst düzey bir bankacı ile davalık oldu. Reha Muhtar, özel bir bankada üst düzey yönetici olarak çalışan Burcu Yüzüak’ın aracına çarpan Reha Muhtar, polisin uyarısına rağmen kaza yerinden ayrıldı. Sonra da girip Yüzüak'ı telefonunu çalmakla suçladı. Yüzüak ise, Muhtar hakkında ‘İftira ve tehdit’ suçlarından şikayetçi oldu.

Çarptı, durunca ikinci kez çarptı

Halk TV’nin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan şikâyetler sonrası dikkat çeken bir soruşturmaya neden olan kaza geçen 16 Aralık günü saat 18.20 sıralarında yaşandı. Oğlu P. R.’yi kursa götürmek üzere olan Reha Muhtar (64), Levent’ten Sarıyer yönüne giden banka yöneticisi Burcu Yüzüak’ın (34) aracına sol taraftan çarptı. Yüzüak, aracını sola çekip inmek üzereyken Muhtar, ikinci kez araca çarptı.

Reha Muhtar'ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur'la velayet savaşı sürüyor.

Polis beklemesini söyledi ama o beklemedi

İddiaya göre, Yüzüak, kazaya ilişkin tutanak tutmak üzere Muhtar’a aracından inmesi çağrısı yapsa da sonuç alamadı. Dakikalar sonra olay yerine bir polis memuru geldi. Muhtar bu sırada polis memuruna, oğlunu kursa yetiştirmesi gerektiğini o nedenle bir an önce gitmesi gerektiğini söyledi. Polis memuru M. A. C.’nin, beklemesini söylemesine rağmen Muhtar aracına binip kaza yerinden ayrıldı. Muhtar bu sırada 112’yi arayarak kazaya ilişkin bilgi vermek istedi.

Bankacı kadını suçladı: Telefonumu çaldı

Muhtar, kazadan bir gün sonra polis merkezine giderek Yüzüak ile bu kişinin emlakçı eşi Fatih Nayırsoy’dan (34) şikâyetçi oldu. Muhtar, Yüzüak için, “Araçta bulunan cep telefonumu çaldı” derken, Nayırsoy için ise “Bana ve avukatım Handan Bakbak’a küfretti. ‘Size gününüzü göstereceğim’ dedi” ifadelerini kullandı.

Yola düşen telefonu polis almış

Burcu Yüzüak, Muhtar’ın telefonunu kendisinin almadığını belirterek “Yola düşmüş bir telefon olduğunu gördüm. Üzerinden araçlar geçtiği için kırılmıştı. Polise söyledim ve telefonu da polis aldı” dedi.

Muhtar’ın hırsızlıkla suçladığı Yüzüak ise, karşı şikâyette bulundu. Muhtar’ın iftira attığını söyleyen Yüzüak, tehdit ve hakarete de maruz kaldığını kaydetti.