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Esenyurt'ta sağanak yağış dere taşırdı; istinat duvarı yıkıldı

Esenyurt'ta sağanak yağış dere taşırdı; istinat duvarı yıkıldı

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış nedeniyle Esenyurt'ta dere taşkını meydana geldi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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Esenyurt'ta sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmurun ardından Yeşilkent Mahallesi'ndeki dere taştı. İstinat duvarı yıkıldı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde yağmur başladı. Sabah saatlerinde de etksini gösteren sağanak yağmur nedeniyle Esenyurt'ta dere tartıştı. İstinat duvarı çöktü.

Olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin iş makineleriyle bölgedeki çalışması sürüyor. 

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