Adres değişikliği süreci başladı! MERNİS'te seçmen kaydı başladı

Yerel seçimler öncesi bugünden sonra adres değişikliği yapan seçmenler, 1 Ocak 2024'ten sonra ilan edilecek muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içerisinde, yeni adreslerinin seçmen kütüğünde güncellenmesi amacıyla ilçe seçim kurullarına başvurabilecek.

Abone ol

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 2023/1429 sayılı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre 2024 yılında yapılacak yerel seçimler öncesi seçmen kütüğü güncellemeleri bugünden (1 Ekim) itibaren MERNİS'ten veri alarak değil, ilçe seçim kurulları kararı ile yapılacak. Bu nedenle adres değişikliği yapmak isteyen vatandaşların bugün itibaren ilçe seçim kurullarına başvurması gerekiyor.

Karar ile seçimin başlangıç tarihinde bir değişiklik yapılmadı. Buna göre, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerin başlangıç tarihi 1 Ocak olacak. Seçim takvimi de 1 Ocak itibariyle oluşturulacak. Muhtarlık bölgesi askı listeleri de oluşturulan seçim takvimi içerisinde 2 hafta süreyle askıda kalacak.

İlçe seçim kurulları ve Seçmen Genel Müdürlüğü'nce yapılacak kütük güncellemeleri de 1 Ocak 2024 tarihinden sonra ilan edilecek muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içerisinde yapılacak.

Bugünden sonra MERNİS'te bir seçim çevresinden diğerine adres nakli yaptıran seçmenlerin, 1 Ocak 2024'ten sonra ilan edilecek muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içerisinde, isterlerse yeni adreslerinin seçmen kütüğünde güncellenmesi amacıyla, belgeleriyle birlikte ilçe seçim kurullarına başvurabilecekler.

Başvuruları reddedilenlerin nakil yaptırdıkları yeni adreslerinde seçmen olacakları, talepleri reddedilenler ile itiraz üzerine veya şüpheli bir girişim olduğu kanaatine varılması üzerine resen yapılacak araştırma ve inceleme sonucunda nakil işlemleri kabul edilmeyenlerin seçmen kaydı dondurulacak, MERNİS'te bir önceki kayıtlı olduğu adreste seçmen kaydı devam edecek.