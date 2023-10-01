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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ankara'da patlama açıklaması! 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ankara'da patlama açıklaması! 2 terörist öldürüldü

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da meydana gelen patlamanın iki teröristin saldırı girişimi sonucu olduğunu ve teröristlerin öldürüldüğünü açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki patlama sesiyle ilgili son dakika açıklama yaptı. Yerlikaya, olayın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına bir saldırı girişimi olduğunu belirterek, iki teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

-Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur.

- Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.

SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ AMANSIZCA DEVAM EDECEKTİR

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