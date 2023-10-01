Ankara'da patlama oldu! Ses birçok yerden duyuldu! Ekipler alarma geçti

ANKARA'da az önce şehrin birçok noktasından duyulan bir patlama meydana geldi. Ekipler alarma geçerken, patlamanın Kızılay bölgesinde olduğu belirtiliyor.

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Ankara'da birçok noktadan duyulan ve hissedilen bir patlama meydana geldi. Ekipler alarma geçirilirken, patlamanın Kızılay bölgesinde olduğu belirtiliyor. CNN Türk'ün haberine göre, patlama 09:30 gibi gerçekleşen patlamanın nedeni bir roket...

Cumhurbaşkanı korumaları da geldi

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, "Bir roket olduğu belirtiliyor ama net değil. Kapıların çarptığını gördük. İçişleri Bakanlığı yakınlarında olduğu belirtiliyor. Birçok nokta trafiğe kapandı. Cumhurbaşkanlığı korumaları da geldi. 1 yaralı olduğu belirtiliyor, teyide muhtaç. Boş bir araba olduğu belirtiliyor." bilgisi verdi.

TGRT Haber: El bombalı saldırı girişimi

TGRT Haber muhabirinin iddiasına göre, İçişleri Bakanlığı'na el bombalı saldırı düzenlenmek istendi. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Olaya şahit olan vatandaşlar silah sesleri duyduklarını iddia etti. Meclis'in karşısındaki İçişleri Bakanlığı yönüne doğru bütün trafik akışı durduruldu. Patlama sesi sonrası İçişleri Bakanlığı'nın önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.