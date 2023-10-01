Ankara'da terör saldırısı! Terörist kendini patlattı, işte olay yerinden ilk görüntüler
ANKARA'da sabah saat 09:30 sularında şehrin birçok noktasından duyulan bir patlama meydana geldi. Ekipler alarma geçerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamanın nedeninin iki teröristin bombalı saldırı girişiminde bulunmaları olduğunu, teröristlerden birinin kendini patlattığını açıkladı.
Ankara'da birçok noktadan duyulan ve hissedilen bir patlama meydana geldi. Ekipler alarma geçirilirken, patlamanın Kızılay bölgesinde İçişleri Bakanlığına yakın bir alanda meydana geldiği belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyla ilgili son dakika açıklama yaptı.
Ankara'da saat 9:30 sularında birçok bölgeden duyulan bir patlama meydana geldi. İçişleri Bakanlığı yakınlarındaki patlamayla ilgili önce CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, "Bir roket olduğu belirtiliyor ama net değil" bilgisini verdi.
Ardından TGRT Haber "İçişleri Bakanlığı'na el bombalı saldırı düzenlenmek istendiğini" duyurdu.
Yerlikaya: Terör saldırı, terörist kendini patlattı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur."