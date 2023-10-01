Ankara'da terör saldırısı! Terörist kendini patlattı, işte olay yerinden ilk görüntüler

Ankara'da saat 9:30 sularında birçok bölgeden duyulan bir patlama meydana geldi. İçişleri Bakanlığı yakınlarındaki patlamayla ilgili önce CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, "Bir roket olduğu belirtiliyor ama net değil" bilgisini verdi.