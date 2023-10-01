BIST 8.335
DOLAR 27,38
EURO 29,01
ALTIN 1.627,65
HABER /  GÜNCEL

TEKNOFEST İzmir'in son gün etkinlikleri başladı

TEKNOFEST İzmir'in son gün etkinlikleri başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T3 yürütücülüğünde yapılan havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir’in son gün etkinlikleri de başladı.

Abone ol

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'de son gün etkinlikleri başladı.

27 Eylül'de başlayan TEKNOFEST İzmir'in beşinci ve son gününde, ana sahnede "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "Sahne Senin" ve "Uçan Çocuklar Akrobasi Gösterisi" yer alacak.

"Dikey Rüzgar Tüneli", "İklim Tüneli", "Güneş Gözlemi", "Planetaryum", "Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Simülasyon Deneyim Alanları", "Paydaş-Sponsor Katılımcı Stant Aktiviteleri", "Kara ve Hava Araç Sergisi", "Sıcak Hava Balonu" ve "Pedallı Uçuş" etkinlikleri de düzenlenecek.

"TEKNOFEST Bilim Sokağı Atölyeleri" de gün boyunca misafirlerini ağırlayacak.

Gün içinde Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Bayraktar Akıncı, Aksungur, Bayraktar TB2, Hürkuş, Paramotor, Gyrocopter, BEL-429 (Üzüm Salkımı), S-70 (Çelik Kanatlar), Paramotor, AB-412 (SGM), T-129 Atak Helikopteri gösteriler sunacak. Ayrıca, öğrencilerle ilk uçuş etkinliği de gerçekleştirilecek.

Festival, bugünkü etkinliklerde dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle kapılarını kapatacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi!
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi!
Diyarbakır'da 121 kilo 600 gram esrar ele geçirildi!
Diyarbakır'da 121 kilo 600 gram esrar ele geçirildi!
Galatasaray'dan 118. kuruluş yılı mesajı!
Galatasaray'dan 118. kuruluş yılı mesajı!
Türkiye'nin yerli uçan arabası AirCar, TEKNOFEST İzmir'de sergileniyor
Türkiye'nin yerli uçan arabası AirCar, TEKNOFEST İzmir'de sergileniyor
Ekim ayı doğalgaz tarifesi belli oldu! Yeni tarifeyi BOTAŞ duyurdu
Ekim ayı doğalgaz tarifesi belli oldu! Yeni tarifeyi BOTAŞ duyurdu
Emlakçıların telefonları susmuyor! Arayan hep aynı soruyu soruyor
Emlakçıların telefonları susmuyor! Arayan hep aynı soruyu soruyor
İmamoğlu barajlardaki son durumu açıkladı: Barajlarımız 7 milyon metreküp su topladı
İmamoğlu barajlardaki son durumu açıkladı: Barajlarımız 7 milyon metreküp su topladı
Ankara'da patlama oldu! İki teröristten biri kendini patlattı son dakika gelişmeler...
Ankara'da patlama oldu! İki teröristten biri kendini patlattı son dakika gelişmeler...
Kayıp ihbarı yapılan adam arazide ölü bulundu
Kayıp ihbarı yapılan adam arazide ölü bulundu
Esenyurt'ta sağanak yağış dere taşırdı; istinat duvarı yıkıldı
Esenyurt'ta sağanak yağış dere taşırdı; istinat duvarı yıkıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ankara'da patlama açıklaması! 2 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ankara'da patlama açıklaması! 2 terörist öldürüldü
Otomobille TIR çarpıştı! Feci kazada ölenler ve yaralılar var
Otomobille TIR çarpıştı! Feci kazada ölenler ve yaralılar var