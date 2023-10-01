Emlakçıların telefonları susmuyor! Arayan hep aynı soruyu soruyor

BURSA’da emlakçıların son günlerde telefonları susmuyor. Arayanların çoğu satılık veya kiralık ev sormak yerine 'Kiracımı nasıl çıkartırım?' diye soruyor.

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Son günlerde emlakçıların telefonları ev sahipleri tarafından sıklıkla aranıyor. Emlakçıların telefonları arsa, ev ve kiralık daire tutmak için arayanlardan çok 'Kiracımı nasıl çıkartırım?' diyenler tarafından aranıyor. Emlakçılar ise arayan ev sahiplerini 1 Eylül’de yürürlüğe giren arabuluculuk hizmetlerine yönlendiriyor.

Bursa’da uzun zamandır emlakçılık yapan Tugay Durak, “Son 2 yıldır telefonlarımız sık sık çalmakta. Arayanların çoğu ise ev sahibi-kiracı çekişmesinden kaynaklanıyor. Biz iki tarafın da haklı olduğu konular olduğunu düşünüyoruz. Biz bu konuda çözüm noktası değiliz. Biz arayanları 1 Eylül’den itibaren mahkemelerde yürürlüğe giren arabuluculuk sitemine yönlendiriyoruz. Bu sistemi getirdikleri için yetkililere teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Emlak Uzmanı Muharrem Ulutaş ise, “Bizim en çok telefon aldığımız konu kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı. Ev sahipleri ücretleri düşük bulduğu için kiracıları evden çıkartmaya çalışıyor. Kiracılar ise kiralık ev bulamadıkları için kalma mücadelesi veriyor. Biz de bu konuda arayanlara yardımcı olmaya çalışıp, onları 1 Eylül’de yürürlüğe giren arabuluculuk hizmetlerine yönlendiriyoruz” şeklinde konuştu.