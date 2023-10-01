BIST 8.335
DOLAR 27,38
EURO 29,01
ALTIN 1.627,65
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK

Emlakçıların telefonları susmuyor! Arayan hep aynı soruyu soruyor

Emlakçıların telefonları susmuyor! Arayan hep aynı soruyu soruyor

BURSA’da emlakçıların son günlerde telefonları susmuyor. Arayanların çoğu satılık veya kiralık ev sormak yerine 'Kiracımı nasıl çıkartırım?' diye soruyor.

Abone ol

 Son günlerde emlakçıların telefonları ev sahipleri tarafından sıklıkla aranıyor. Emlakçıların telefonları arsa, ev ve kiralık daire tutmak için arayanlardan çok 'Kiracımı nasıl çıkartırım?' diyenler tarafından aranıyor. Emlakçılar ise arayan ev sahiplerini 1 Eylül’de yürürlüğe giren arabuluculuk hizmetlerine yönlendiriyor.

Bursa’da uzun zamandır emlakçılık yapan Tugay Durak, “Son 2 yıldır telefonlarımız sık sık çalmakta. Arayanların çoğu ise ev sahibi-kiracı çekişmesinden kaynaklanıyor. Biz iki tarafın da haklı olduğu konular olduğunu düşünüyoruz. Biz bu konuda çözüm noktası değiliz. Biz arayanları 1 Eylül’den itibaren mahkemelerde yürürlüğe giren arabuluculuk sitemine yönlendiriyoruz. Bu sistemi getirdikleri için yetkililere teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Emlak Uzmanı Muharrem Ulutaş ise, “Bizim en çok telefon aldığımız konu kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı. Ev sahipleri ücretleri düşük bulduğu için kiracıları evden çıkartmaya çalışıyor. Kiracılar ise kiralık ev bulamadıkları için kalma mücadelesi veriyor. Biz de bu konuda arayanlara yardımcı olmaya çalışıp, onları 1 Eylül’de yürürlüğe giren arabuluculuk hizmetlerine yönlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İmamoğlu barajlardaki son durumu açıkladı: Barajlarımız 7 milyon metreküp su topladı
İmamoğlu barajlardaki son durumu açıkladı: Barajlarımız 7 milyon metreküp su topladı
Ankara'da patlama oldu! İki teröristten biri kendini patlattı son dakika gelişmeler...
Ankara'da patlama oldu! İki teröristten biri kendini patlattı son dakika gelişmeler...
Kayıp ihbarı yapılan adam arazide ölü bulundu
Kayıp ihbarı yapılan adam arazide ölü bulundu
Esenyurt'ta sağanak yağış dere taşırdı; istinat duvarı yıkıldı
Esenyurt'ta sağanak yağış dere taşırdı; istinat duvarı yıkıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ankara'da patlama açıklaması! 2 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ankara'da patlama açıklaması! 2 terörist öldürüldü
Otomobille TIR çarpıştı! Feci kazada ölenler ve yaralılar var
Otomobille TIR çarpıştı! Feci kazada ölenler ve yaralılar var
Adres değişikliği süreci başladı! MERNİS'te seçmen kaydı başladı
Adres değişikliği süreci başladı! MERNİS'te seçmen kaydı başladı
İstanbul'da bazı yollar bugün trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar bugün trafiğe kapatılacak
Yüzerek Yunanistan’a kaçmaya çalıştı, yorulunca yardım istedi!
Yüzerek Yunanistan’a kaçmaya çalıştı, yorulunca yardım istedi!
Reha Muhtar kaza yaptı! Polisi dinlemeyip olay yerinden kaçtı! Bankacı kadını 'telefonumu çaldı' diye suçladı
Reha Muhtar kaza yaptı! Polisi dinlemeyip olay yerinden kaçtı! Bankacı kadını 'telefonumu çaldı' diye suçladı
İstanbul Sultanbeyli'de 7’nci Kitap Fuarı başladı
İstanbul Sultanbeyli'de 7’nci Kitap Fuarı başladı
9 ile meteorolojiden gökgürültülü sağanak uyarısı!
9 ile meteorolojiden gökgürültülü sağanak uyarısı!