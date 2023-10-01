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Galatasaray'dan 118. kuruluş yılı mesajı!

Galatasaray'dan 118. kuruluş yılı mesajı!

Galatasaray Kulübü, 118. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla kutladı.

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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk sporunda ilklere ve enlere, uluslararası arenada nice zaferlere imza atan; Sarı Kırmızısıyla gönüllere taht kuran, gücünü tarihinden alan, pençesi aslan, inancı sağlam Galatasaray'ımız iyi ki doğdun. 118'inci yaşın da öncekiler gibi başarılarla dolu olsun. Kurucumuz Ali Sami Yen'i ve birbirinden kıymetli sınıf arkadaşlarını şükranla anıyoruz." ifadeleri yer aldı.

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