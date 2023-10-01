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Bu köyde yaşayanlar telsizle iletişim kuruyor!

Bu köyde yaşayanlar telsizle iletişim kuruyor!

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı bir köyde yaşayan vatandaşlar, köyün hiçbir noktasında cep telefonu şebekeleri çekmediği için telsizlerle iletişim kuruyor.

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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı Şehirören köyü Türkmenler Mahallesi’nde coğrafi şartlar sebebiyle cep telefonu şebekeleri yetersiz kalıyor. Köyün farklı noktalarında yaşanan cep telefonu şebekesi problemini çözmek için çare arayan bazı köylüler, çözümü telsiz satın almakta buldu. Cep telefonu şebekesinin çekmediği noktalarda birbirleriyle telsiz sayesinde iletişim kuran köylüler, iletişim ihtiyaçlarını bu şekilde gideriyor. Köyde yaşayan 59 yaşındaki Erdoğan Kaya, dağda, ormanda ya da tarlada olduğunda ailesi ile iletişimi sadece telsizle kurabildiğini söyledi.

"Çay demlendi mi gibi sorular soracağımız zaman telsizle irtibat kuruyoruz"

Engebeli bir arazide bulunan köyde yaşadıkları için köyün her noktasında cep telefonu şebekesinin çekmeyebildiğini belirten Erdoğan Kaya, GSM operatörlerinden yaşadıkları sorunun çözülmesini isteyerek, “Telefonlarımız çekmediği için evin önünde olmamıza rağmen telsizle haberleşiyoruz. Çay demlendi mi gibi sorular soracağımız zaman telsizle irtibat kuruyoruz. Benim kod numaram 37” dedi.

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