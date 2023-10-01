BIST 8.335
DOLAR 27,38
EURO 29,01
ALTIN 1.627,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aksaray'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı!

Aksaray'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı!

Aksaray'da elektrik kabloları şase yapan otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Aracını park ederek dışarıya çıkan sürücü son anda kurtulurken, araç alev topuna döndü.

Abone ol

Yangın, dün gece saatlerinde Küçük Bölcek Mahallesi E-90 Karayolu üzerinde çıktı. E-90 karayolundan Ankara istikametine seyreden T.Ç. yönetimindeki 68 EC 649 plakalı otomobil seyir halindeyken elektrik kablolarının şase yapması sonucu yanmaya başladı.

İlk önce dumanlar çıkan otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. Dumanları fark edip aracı sağa çeken sürücü yanmaktan son anda kurtuldu. Otomobilin ön kısmı adeta alev topuna dönerek yandı. Sürücü ve vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sigaraya yine zam geldi! 5 lira zam gelmişti
Sigaraya yine zam geldi! 5 lira zam gelmişti
Bu köyde yaşayanlar telsizle iletişim kuruyor!
Bu köyde yaşayanlar telsizle iletişim kuruyor!
Osmaniye'de 2 şüphelinin üzerinden 350 uyuşturucu hap çıktı!
Osmaniye'de 2 şüphelinin üzerinden 350 uyuşturucu hap çıktı!
Doğu Ekspresi için değişken fiyat politikasına geçildi! Bakan Uraloğlu açıkladı
Doğu Ekspresi için değişken fiyat politikasına geçildi! Bakan Uraloğlu açıkladı
Antalya Muratpaşa'da Kardeş Türküler gecesi
Antalya Muratpaşa'da Kardeş Türküler gecesi
TEKNOFEST İzmir'in son gün etkinlikleri başladı
TEKNOFEST İzmir'in son gün etkinlikleri başladı
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi!
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi!
Diyarbakır'da 121 kilo 600 gram esrar ele geçirildi!
Diyarbakır'da 121 kilo 600 gram esrar ele geçirildi!
Galatasaray'dan 118. kuruluş yılı mesajı!
Galatasaray'dan 118. kuruluş yılı mesajı!
Türkiye'nin yerli uçan arabası AirCar, TEKNOFEST İzmir'de sergileniyor
Türkiye'nin yerli uçan arabası AirCar, TEKNOFEST İzmir'de sergileniyor
Ekim ayı doğalgaz tarifesi belli oldu! Yeni tarifeyi BOTAŞ duyurdu
Ekim ayı doğalgaz tarifesi belli oldu! Yeni tarifeyi BOTAŞ duyurdu
Emlakçıların telefonları susmuyor! Arayan hep aynı soruyu soruyor
Emlakçıların telefonları susmuyor! Arayan hep aynı soruyu soruyor