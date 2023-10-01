BIST 8.335
DOLAR 27,38
EURO 29,01
ALTIN 1.627,65
HABER /  GÜNCEL

Sigaraya yine zam geldi! 5 lira zam gelmişti

Sigaraya yine zam geldi! 5 lira zam gelmişti

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden bir grup sigara çeşidine daha 5 lira zam geldiğini duyurdu. Eylül başında birçok marka sigara grubuna 5 lira zam gelmişti. Öte yandan Aybaş, “Alkollü içki zammının da eli kulağında” açıklamasında bulundu.

Abone ol

Eylül ayında bir sigara grubuna 5 liralık zam yapılmış, en ucuz sigara fiyatı 46 liraya, en pahalı sigara fiyatı ise 55 liraya yükseltilmişti.Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında sigaraya yeniden zam geldiği haberini verdi.

6 Eylül itibariyle BAT sigara fiyatları listesi ve T&T sigara fiyat listesi, 7 Eylül tarihinden itibaren ise İmperial Tobacco sigara fiyat listesi zam yapılmıştı.

Philip Morris ve JTI grubu sigaralara da 5 liralık zam gerçekleşmişti.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, bir grup sigara çeşidine daha 5 lira zam geçişi olduğunu açıklarken alkole de zam geleceğini ifade etti.

Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir grup sigara çeşidine 5 lira zam geçişi oldu. Diğer gruplara da zam yolda. Alkol içkiler zammı da eli kulağında" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bu köyde yaşayanlar telsizle iletişim kuruyor!
Bu köyde yaşayanlar telsizle iletişim kuruyor!
Osmaniye'de 2 şüphelinin üzerinden 350 uyuşturucu hap çıktı!
Osmaniye'de 2 şüphelinin üzerinden 350 uyuşturucu hap çıktı!
Doğu Ekspresi için değişken fiyat politikasına geçildi! Bakan Uraloğlu açıkladı
Doğu Ekspresi için değişken fiyat politikasına geçildi! Bakan Uraloğlu açıkladı
Antalya Muratpaşa'da Kardeş Türküler gecesi
Antalya Muratpaşa'da Kardeş Türküler gecesi
TEKNOFEST İzmir'in son gün etkinlikleri başladı
TEKNOFEST İzmir'in son gün etkinlikleri başladı
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi!
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi!
Diyarbakır'da 121 kilo 600 gram esrar ele geçirildi!
Diyarbakır'da 121 kilo 600 gram esrar ele geçirildi!
Galatasaray'dan 118. kuruluş yılı mesajı!
Galatasaray'dan 118. kuruluş yılı mesajı!
Türkiye'nin yerli uçan arabası AirCar, TEKNOFEST İzmir'de sergileniyor
Türkiye'nin yerli uçan arabası AirCar, TEKNOFEST İzmir'de sergileniyor
Ekim ayı doğalgaz tarifesi belli oldu! Yeni tarifeyi BOTAŞ duyurdu
Ekim ayı doğalgaz tarifesi belli oldu! Yeni tarifeyi BOTAŞ duyurdu
Emlakçıların telefonları susmuyor! Arayan hep aynı soruyu soruyor
Emlakçıların telefonları susmuyor! Arayan hep aynı soruyu soruyor
İmamoğlu barajlardaki son durumu açıkladı: Barajlarımız 7 milyon metreküp su topladı
İmamoğlu barajlardaki son durumu açıkladı: Barajlarımız 7 milyon metreküp su topladı