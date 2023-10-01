Sigaraya yine zam geldi! 5 lira zam gelmişti

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden bir grup sigara çeşidine daha 5 lira zam geldiğini duyurdu. Eylül başında birçok marka sigara grubuna 5 lira zam gelmişti. Öte yandan Aybaş, “Alkollü içki zammının da eli kulağında” açıklamasında bulundu.

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Eylül ayında bir sigara grubuna 5 liralık zam yapılmış, en ucuz sigara fiyatı 46 liraya, en pahalı sigara fiyatı ise 55 liraya yükseltilmişti.Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında sigaraya yeniden zam geldiği haberini verdi.

6 Eylül itibariyle BAT sigara fiyatları listesi ve T&T sigara fiyat listesi, 7 Eylül tarihinden itibaren ise İmperial Tobacco sigara fiyat listesi zam yapılmıştı.

Philip Morris ve JTI grubu sigaralara da 5 liralık zam gerçekleşmişti.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, bir grup sigara çeşidine daha 5 lira zam geçişi olduğunu açıklarken alkole de zam geleceğini ifade etti.

Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir grup sigara çeşidine 5 lira zam geçişi oldu. Diğer gruplara da zam yolda. Alkol içkiler zammı da eli kulağında" ifadelerini kullandı.