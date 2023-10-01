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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin açıklama

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki terör saldırısını lanetlediğini belirterek, "Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir." ifadesini kullandı.

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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetlediğini belirtti.

Yaralı polislere acil şifalar dileyen Tunç, şunları kaydetti:

"Hain saldırı ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir. Bu saldırılar Türkiye'nin terörle mücadelesine hiçbir şekilde engel olamayacaktır. Terörle mücadelemiz daha da kararlı bir şekilde devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

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