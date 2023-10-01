İstanbul için kritik uyarı şiddetli olacak! 43 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm
İstanbul'da gece başlayan yağmur sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Yağışlar ne kadar sürecek, yeni haftada hava nasıl olacak? CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'Aman dikkat' diyerek şiddetli yağış uyarısında bulundu. Öte yandan Meteoroloji, 43 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu
İstanbul'da birkaç gündür etkisini sürdüren ve yer yer su baskınlarına neden olan yağış, gece geç saatlerde şehrin bazı kesimlerinde tekrar başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun (Şanlıurfa hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Ankara, Çankırı, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyıları ile, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, uyarılarını şöyle sıraladı:
Pazar sabah saatlerinden öğlene kadar İstanbul'un Avrupa yakasında çok şiddetli yağış yıldırım dolu olasılığı var. Arnavutköy, Esenler, Esenyurt, Başakşehir, yeni havaalanı risk yüksek. Öğleden sonra etkisini kaybediyor.
Öğleden sonra yağış Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Hatay kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyıları ile, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli.