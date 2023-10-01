BIST 8.335
DOLAR 27,38
EURO 29,01
ALTIN 1.627,65
HABER /  DÜNYA

Kosova’dan Sırbistan’a çağrı: Tüm birlikleri derhal geri çekin!

Kosova’dan Sırbistan’a çağrı: Tüm birlikleri derhal geri çekin!

Kosova hükümeti, ABD’nin Kosova sınırı boyunca Sırp askerlerin konuşlandırıldığını duyurması üzerine yaptığı açıklamada, “Başkan Vucic ve Sırbistan kurumlarına, Kosova sınırındaki tüm birlikleri derhal geri çekmeleri çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Abone ol

ABD’nin Cuma günü Kosova sınırı boyunca çok sayıda Sırp askeri konuşlandırıldığını duyurması üzerine Kosova’dan açıklama geldi. Kosova hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Sırp kurumlarına çağrıda bulunarak, “Kosova sınırındaki tüm birlikleri derhal geri geçin” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Sırp birliklerinin Kosova sınırına konuşlandırılması Sırbistan’ın ülkemizin toprak bütünlüğünü tehdit eden bir sonraki adımıdır” denildi. Priştine yönetiminin uluslararası ortaklarıyla koordinasyon halinde olduğu belirtilerek, “Kosova, toprak bütünlüğünü koruma konusunda her zamankinden daha kararlı” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, Sırpların uçaksavar sistemleri ve ağır toplarla birlikte sınırda konuşlandığı belirtilirken, “Kosova Cumhuriyeti, Sırbistan’dan gelecek ciddi bir tehdit konusunda ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle temas halinde” denildi.

Öte yandan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yaptığı bir açıklamada, Kosova ile yaşanan çatışmanın tırmanmasının Belgrad’ın AB’ye katılma arzusuna zarar vereceğini belirterek, askeri birliklerine Kosova'ya geçme emri verme niyetinde olmadığını söylemiş, NATO ise sınırdaki mevcut duruma çözüm için ek kuvvetlere yetki verdiğini açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hazar Denizi kuruyor mu? Azerbaycan endişeli!
Hazar Denizi kuruyor mu? Azerbaycan endişeli!
Manchester United-Galatasaray maçında düdük çalacak isim belli oldu
Manchester United-Galatasaray maçında düdük çalacak isim belli oldu
"Star Wars Koleksiyonu Galaksinin Fanları Sergisi", İstanbul Sinema Müzesi'nde açıldı
"Star Wars Koleksiyonu Galaksinin Fanları Sergisi", İstanbul Sinema Müzesi'nde açıldı
Ankara'daki terör saldırısına siyasilerde art arda tepki yağdı! Kim ne dedi?
Ankara'daki terör saldırısına siyasilerde art arda tepki yağdı! Kim ne dedi?
Bangladeş'te "Dang humması"ndan neredeyse bin kişi öldü!
Bangladeş'te "Dang humması"ndan neredeyse bin kişi öldü!
Trabzon'da 5 bin kırmızı benekli doğal alabalık yavrusu bırakıldı!
Trabzon'da 5 bin kırmızı benekli doğal alabalık yavrusu bırakıldı!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
Aksaray'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı!
Aksaray'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı!
Sigaraya yine zam geldi! 5 lira zam gelmişti
Sigaraya yine zam geldi! 5 lira zam gelmişti
Bu köyde yaşayanlar telsizle iletişim kuruyor!
Bu köyde yaşayanlar telsizle iletişim kuruyor!
Osmaniye'de 2 şüphelinin üzerinden 350 uyuşturucu hap çıktı!
Osmaniye'de 2 şüphelinin üzerinden 350 uyuşturucu hap çıktı!
Doğu Ekspresi için değişken fiyat politikasına geçildi! Bakan Uraloğlu açıkladı
Doğu Ekspresi için değişken fiyat politikasına geçildi! Bakan Uraloğlu açıkladı