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Manchester United-Galatasaray maçında düdük çalacak isim belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Manchester United-Galatasaray maçında düdük çalacak isim belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında deplasmanda Manchester United ile yapacağı maçta, Slovak hakem Ivan Kruzliak görev alacak.

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında deplasmanda Manchester United ile yapacağı maçta, Slovak hakem Ivan Kruzliak görev alacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim Salı günü Old Trafford Stadı'nda oynanacak maçta Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

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