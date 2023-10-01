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Çaldığı otomobille birlikte yakalandı, cezaevini boyladı!

Çaldığı otomobille birlikte yakalandı, cezaevini boyladı!

Eskişehir’de yakalanan oto hırsızı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Tepebaşı ilçesi Atalantekke Mahallesi’nde meydana gelen otomobil hırsızlığı ile ilgili olarak Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Eskişehir Bölge Trafik polis ekipleri ile koordineli şekilde yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık şüphelisi çaldığı araçla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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