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Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul’da korkutan bir kaza meydana geldi. Küçükçemece’de iki metrobüsün kaza yaptığı öğrenildi. Kazada yaralanan olmadı.

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Beşyol Durağı'nda içerisinde yolcular bulunan, arka arkaya seyreden 2 metrobüs henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 metrobüste hasar oluşurken, araçlardan biri bölgeden çekildi.

Metrobüsler ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan metrobüs seferleri de normale döndü.

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