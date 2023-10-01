Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul’da korkutan bir kaza meydana geldi. Küçükçemece’de iki metrobüsün kaza yaptığı öğrenildi. Kazada yaralanan olmadı.

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Beşyol Durağı'nda içerisinde yolcular bulunan, arka arkaya seyreden 2 metrobüs henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 metrobüste hasar oluşurken, araçlardan biri bölgeden çekildi.

Metrobüsler ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan metrobüs seferleri de normale döndü.