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ABD'den vatandaşlarına 'güvenlik' uyarısı: Bölgeden uzak durun

ABD'den vatandaşlarına 'güvenlik' uyarısı: Bölgeden uzak durun

Ankara'da sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı Kızılay binası önünde meydana gelen bombalı saldırının ardından ABD Ankara Büyükelçiliği, resmi sosyal medya hesabından vatandaşlarından bölgeden uzak durmaları uyarısında bulundu.

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ABD, Ankara'da İçişleri Bakanlığı binasına yönelik düzenlenen bombalı saldırı girişiminin ardından bir güvenlik uyarısı yayımladı. Büyükelçilik tarafından yapılan uyarıda; vatandaşlarından bölgeden uzak durulmasını, güncel bilgiler için yerel medyanın takip edilmesini ve yerel makamlardan gelen talimatların izlenmesi istendi.

Ankara'da sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı Kızılay binası önünde meydana gelen bombalı saldırının ardından ABD Ankara Büyükelçiliği, resmi sosyal medya hesabından vatandaşlarından bölgeden uzak durmaları uyarısında bulundu. Öte yandan güncel bilgiler için yerel medyanın takip edilmesini ve yerel makamlardan gelen talimatların takip edilmesi gerektiğini belirtti.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ankara'da yaşanan terör saldırısı karşısında dehşete düştüm. Yaralılara acil şifa diliyorum. Terörün her türlüsünü kınıyoruz ve dostumuz ve müttefikimiz Türkiye'nin terörle mücadelesinde kararlılıkla yanındayız" ifadelerini kullandı.

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