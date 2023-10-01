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Sağanak yağış Tunceli'de zor anlar yaşattı, vatandaş isyan etti!

Sağanak yağış Tunceli'de zor anlar yaşattı, vatandaş isyan etti!

Tunceli'de dünden beri etkili olan sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Rögarlar taştı, dükkanları su bastu. Her sağanakta aynı şeyin yaşandığını söyleyen vatandaşlar, duruma isyan etti.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün uyarısını yaptığı sağanak yağış Tunceli’de etkili oldu. Sağanak nedeniyle başta Atatürk Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi Kanoğlu mevkii ile Mameki Köprüsü'nde rögarlar taştı, yollar adeta göle döndü. Şiddetli yağış ve oluşan su birikintileri nedeniyle sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşarken, her sene sağanak yağışlarda aynı durumların yaşandığını söyleyen vatandaşlar duruma isyan etti.

Dükkanını su basan esnaf Celal Aslan, karayollarındaki rögarları kendi çabalarıyla açmaya çalıştı. Yaşanan duruma tepki gösteren Aslan, “Her sene aynı manzarayı yaşıyoruz. Belediyeyi arıyorum karayollarına yönlendiriyor. Onları arıyorum belediyeye yönlendiriyorlar. Daha ilk yağmurda bu rezilliği yaşadık. Dükkanın içi su doldu, rögarlar taştı. Müşteri kalmadı.” diyerek sitem etti.

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