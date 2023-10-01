İstanbul'da eylül enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar eylülde yüzde 5,46 arttı. Yıllık bazda artış yüzde 73,18 oldu.

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İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,46, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise yüzde 3,94 oranında arttı.

İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yıllık bazda artış yüzde 73,18 olurken, Toptan Eşya Endeksi'nde yüzde 67,79 olarak gerçekleşti.

Eylülde perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, diğer harcamalar grubunda yüzde 48,08, giyimde yüzde 14,50, kültür eğitim ve eğlencede yüzde 7,38, ev eşyasında yüzde 4,47, gıdada yüzde 4,31, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 3,50, konutta yüzde 3,22 ve ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,38 artış meydana geldi.

Eylülde toptan fiyatlarda bir önceki aya göre inşaat malzemeleri grubunda yüzde 7,28, gıda maddelerinde yüzde 5,65, mensucat grubunda yüzde 5,15, kimyevi maddelerde yüzde 2,77, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,82, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,30 madenler grubunda yüzde 0,60 artış gerçekleşti.