BIST 8.335
DOLAR 27,38
EURO 29,01
ALTIN 1.627,65
HABER /  POLİTİKA

MHP lideri Devlet Bahçeli'den emekli maaşlarına ilişkin flaş açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli'den emekli maaşlarına ilişkin flaş açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emekli maaşına ilişkin, “Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Kısa sürede sonuç verir diye düşünüyoruz” dedi.

Abone ol

MHP lideri Bahçeli, 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara'daki terör saldırısına ilişkin soruya Bahçeli, sabah saatlerinde bir açıklama yaptığını, bu açıklamanın yeterli olacağını belirtti. Bahçeli, "Terör örgütleri ve destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar emellerine muvaffak olamayacaktır. Terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır." demişti.

Emekli maaşlarına zam çıkışı....

Bir gazetecinin "emekli maaş artışına yönelik MHP'nin bir vaadinin olduğu, bu konuda yetkililerle herhangi bir görüşmelerinin olup olmadığının" sorulması üzerine Bahçeli, "Bizim özel bir görüşmemiz olmadı ama Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Zannediyorum kısa sürede sonuç verir." diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul için kritik uyarı şiddetli olacak! 43 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm
Foto Galeri İstanbul için kritik uyarı şiddetli olacak! 43 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa’da yolcu otobüsü şarampole uçtu
Bursa’da yolcu otobüsü şarampole uçtu
Turgut Uyar Şiir Ödülü sahiplerini buldu
Turgut Uyar Şiir Ödülü sahiplerini buldu
İstanbul'da eylül enflasyonu belli oldu
İstanbul'da eylül enflasyonu belli oldu
Sağanak yağış Tunceli'de zor anlar yaşattı, vatandaş isyan etti!
Sağanak yağış Tunceli'de zor anlar yaşattı, vatandaş isyan etti!
Göbeklitepe'de bulunan yaban domuzu heykeli görüntülendi
Göbeklitepe'de bulunan yaban domuzu heykeli görüntülendi
Diyarbakır'da bir çocuk babasını uyurken öldürdü
Diyarbakır'da bir çocuk babasını uyurken öldürdü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi
Fethiye'de iki zodyak botu çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Fethiye'de iki zodyak botu çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Mısır, Ankara'daki terör saldırısını "şiddetle" kınadı
Mısır, Ankara'daki terör saldırısını "şiddetle" kınadı
ABD'den vatandaşlarına 'güvenlik' uyarısı: Bölgeden uzak durun
ABD'den vatandaşlarına 'güvenlik' uyarısı: Bölgeden uzak durun
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni uyarı geçti! Saat verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni uyarı geçti! Saat verildi
Slovakya’da seçimleri Rusya yanlısı parti kazandı!
Slovakya’da seçimleri Rusya yanlısı parti kazandı!