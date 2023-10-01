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Turgut Uyar Şiir Ödülü sahiplerini buldu

Turgut Uyar Şiir Ödülü sahiplerini buldu

FEMTRAK Dergisi tarafından bu yıl ilk kez verilen Turgut Uyar Şiir Ödülü sonuçlandı.

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Dergiden yapılan açıklamaya göre, ödül töreni Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törene Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül, MESAM Üyeleri Fuat Güner, Tuğba Hatun, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kul, Turgut Uyar ailesi adına şairin torunu Emre Sökmen ile edebiyat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

FEMTRAK dergisi adına Berin Uyar, İnci Öztürk, Yelda Karataş'tan oluşan Yürütme Kurulu'nun düzenleyip yürüttüğü yarışmanın jürisinde ise Berin Uyar, Betül Dünder, Esra Algan, Hülya Soyşekerci, İnci Asena, Nilay Özer ve Yelda Karataş yer aldı.

300 şiir dosyası değerlendirildi

Toplam 300 şiir dosyasının değerlendirildiği yarışmada çeşitli ölçütlerle önce 50 dosya belirlenerek, bunların arasından onur ödülü, birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü ve üç özel ödül seçildi.

Yarışmada "Tenden Gömlek" adlı dosyasıyla Arife Kalender Onur Ödülü alırken "Ben Sizin Yabancınızım" dosyasıyla Ertan Mısırlı birinci, "Fuzuli Piano Uvertürü" dosyasıyla Murat Yurdakul ikinci, "Otokritik bir Ohal markası" dosyasıyla Hicran Aslan da üçüncü oldu.

"Ofistik İşler Özel Ödülü "Bir Rüzgar Beni" dosyasıyla Anıl Fırat Tosun'a, FEMTRAK Özel Ödülü de "Balkon" dosyasıyla Aysun Telli ve "Barbar ve Nakkaş" adlı dosyasıyla Ulaş Bager Aldemir'e verildi.

MESAM Özel Ödülü ise "Ahşap Ağrısı" dosyasıyla yarışmaya Bitlis'ten katılan Murat Kaya'ya takdim edildi.

Dereceye giren Ertan Mısırlı, Murat Yurdakul ve Hicran Aslan'ın dosyaları İz Bırakan Kalemler Yayınevi tarafından basılacak.

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