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Bursa’da yolcu otobüsü şarampole uçtu

Bursa’da yolcu otobüsü şarampole uçtu

Bursa’da yolcu otobüsü şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Armutköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Fethiye’ye giden Musa T. (38) idaresindeki 34 BGH 390 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Korkutan kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin hamile olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerinin kontrollü çalışması sonucu otobüs şarampolden çıkartıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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