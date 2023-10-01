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Cezayir, Kuveyt ve Filistin, Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınadı!

Cezayir, Kuveyt ve Filistin, Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınadı!

Cezayir, Kuveyt ve Filistin, Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınayarak, kardeş ülke Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

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Cezayir Cumhurbaşkanlığı, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Cezayir, Türkiye'nin başkenti Ankara'daki İçişleri Bakanlığı’nı hedef alan ve iki polis memurunun yaralanmasıyla sonuçlanan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor." denildi.

Cezayir’in bu "hain terör saldırısı" karşısında "kardeş" Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğuna vurgu yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan polis memurlarına Allah’tan acil şifalar dilendi.

Terörün ülkelerin güven ve istikrarını hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, terörizmin her türlüsüne karşı mücadele etmek ve uygulamalara son vermek için bölgesel ve uluslararası ortak çabaların sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Kuveyt

Kuveyt Emiri Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdikleri iki ayrı telgrafta, Ankara'daki terör saldırısını kınadıklarını ifade etti.

Kuveyt haber ajansına (KUNA) göre, telgraflarda, Kuveyt'in Ankara'da İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısı şiddetle kınanarak, yaralanan polis memurlarına da Allah’tan acil şifalar dilendi.

Filistin

Filistin Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'in, teröre karşı Türkiye'nin ve halkının yanında olduğu vurgulanarak Ankara'daki saldırının "en güçlü ifadelerle" kınandığı belirtildi.

Türkiye'nin cumhurbaşkanı, hükümeti ve halkı ile terörle mücadele etme ve onu yok etme yeteneğine olan güvenin vurgulandığı açıklamada, saldırıda yaralananlara acil şifalar dilendi.

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