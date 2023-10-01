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Toyota'dan ekim ayına özel kampanya

Toyota'dan ekim ayına özel kampanya

Toyota, yeni araç sahibi olmak isteyenlere ekim ayı boyunca sürecek kampanyasını duyurdu.

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Markadan yapılan açıklamaya göre, Toyota Corolla Sedan, Corolla Cross Hybrid, Yaris Cross, Hilux ve Toyota C-HR modellerine yüzde 0 faiz avantajı veya nakit indirimle ulaşmak mümkün olacak.

Kampanya kapsamında Corolla Sedan, 180 bin TL'ye varan avantaj ile birlikte 1 milyon 2 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla sunulurken, indirim kampanyasını tercih etmeyenler için 250 bin TL'ye, 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi kampanyası bulunuyor.

Toyota aynı zamanda Corolla Cross Hybrid, Yaris Cross ve Hilux modellerinde sunduğu avantajlarla da dikkati çekiyor. Bu modellerde de 250 bin TL'ye 12 ay boyunca faizsiz kredi fırsatı sunan Toyota, sıfır kilometre otomobile ulaşmayı kolaylaştırıyor.

Toyota'nın göz alıcı tasarımıyla dikkati çeken SUV modeli Toyota C-HR ise ekim ayında 120 bin TL'ye varan nakit kampanyası ile 1 milyon 467 bin 400 TL'den başlayan fiyatlara sahip oluyor. Toyota C-HR modelinde indirim kampanyasını tercih etmeyenler de Corolla modelinde olduğu gibi 250 bin TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

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