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Erzurum'da dolu yağışı kazaya neden oldu: 3 kişi yaralandı

Erzurum'da dolu yağışı kazaya neden oldu: 3 kişi yaralandı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

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Bugün öğle saatlerinde Erzurum - Erzincan karayolu Tüneller mevkiinde dolu yağışının ardından kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilen minibüs, karşı yönden gelen tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada minibüste bulunan sürücü ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Araçta sıkışan sürücüye ilk müdahalesi kaza yerinde yapıldı.

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