Kasımpaşalı futbolcu Aytaç Kara, son 3 maçta 5 gol attı!

Kasımpaşalı futbolcu Aytaç Kara, son 3 maçta sergilediği skorer performansla dikkati çekti. Aytaç son maçta da iki gol attı.

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Aytaç, lacivert-beyazlı takımın Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 yendiği müsabakada attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynadı.

İstanbul temsilcisinin 5. haftada Corendon Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta bir gol atan Aytaç, 6. haftada Adana Demirspor karşısında elde edilen 2-1 üstünlükte de takımının gollerini atan isim oldu.

Aytaç, Kasımpaşa'nın ligin ilk haftasında MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendiği karşılaşmada da fileleri bir kez havalandırmıştı.

Bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkaran Aytaç Kara, Süper Lig kariyerindeki en skorer performansına da 7. hafta sonunda ulaştı. 30 yaşındaki futbolcu, Bursaspor formasıyla 32 maça çıktığı 2018-2019 sezonunu 6 golle tamamlamıştı.