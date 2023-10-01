Hande Fırat'tan olay Ankara saldırısı paylaşımı! Terör örgütünü çete ve mafyalar mı kiraladı?

ANKARA'daki bombalı terör eyleminin ardından Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'tan çok dikkat çeken bir paylaşım geldi. Fırat, saldırının arkasında son dönemde operasyon üzerine operasyon yiyen mafya ve çetelerin olup olmadığını sorguladı. Nevşin Mengü'den de benzer bir çıkış geldi.

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İçişleri Bakanlığı’na yönelik bu sabah yapılan bombalı saldırı sonrası polis memurları Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş yaralandı. Roket ve canlı bomba ile gerçekleştirilen saldırının ardından, 'hangi terör örgütü' tartışması başlarken, Ankara Temsilcisi Hande Fırat'tan şok bir paylaşım geldi. Nevşin Mengü de Hande Fırat gibi yazdı...

Terör örgütünü maşa mı yaptılar?

Hande Fırat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın saldırıyla ilgili paylaşımını alıntılayarak, “Hedef ve zamanlama manidar! Bakanlığa dur diyenler, son dönemde operasyonların adresi çeteler, mafya vb mi? Terör örgütünü maşa mı yaptılar?” ifadelerini kullandı.