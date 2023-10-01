Teröristler veterineri öldürüp çaldıkları arabasıyla saldırıya gelmiş! Cesedi bulundu...

ANKARA'daki bombalı saldırı girişimiyle ilgili kan donduran ayrıntı. Canlı bomba saldırısında kullanılan aracın Kayseri'nin Develi ilçesinde veterinerlik yapan Mikail Bozloğan'a ait olduğu belirlendi. Bozloğan'ın saldırıdan sonra başından vurulmuş cesedi köydeki boş arazide bulundu.

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Ankara'daki İçişleri Bakanlığı binasına saldırı girişiminde bulunan teröristlerin saldırı da kullandıkları hafif ticari aracı Kayseri'de gasp ettikleri ortaya çıktı. Develi İlçesinde veterinerlik yapan Mikail Bozloğan'ı başından vurarak öldüren teröristlerin aracını gasp ederek Ankara gittiği ve saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Veteriner Mikail Bozloğan'ın cesedi ise köy yakınlarındaki boş bir arazide başından vurulmuş halde bulundu.

Aracını çalıp başından vurmuşlar

Ankara'daki hain darbe girişimiyle ilgili ortaya çıkarılan son ayrıntı şok etti. İki teröristin saldırıda kullandıkları gri renkli hafif ticari aracı Kayseri'de gasp ettikleri ortaya çıktı. Develi İlçesinde veterinerlik yapan Mikail Bozloğan'ı başından vurarak öldüren teröristlerin aracını gasp ederek Ankara gittiği ve saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Öldürülen Veteriner Mikail Bozloğan (solda)

Veterinerin cansız bedeni bulundu

Veteriner Mikail Bozloğan'ın cesedi ise köy yakınlarındaki boş bir arazide yakın mesafeden ensesinden vurulmuş halde bulundu.