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Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 11 kişi yaralandı!

Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 11 kişi yaralandı!

Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

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Tokat-Turhal kara yolu Taşlıçiftlik köyü mevkisinde Yunus Okumuş idaresindeki 46 AAZ 152 plakalı hafif ticari araç ile aynı yöndeki Umut Sürer idaresindeki 60 AEB 898 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile otomobil yol kenarına devrilerek ters döndü.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücülerle birlikte 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tokat'taki hastanelere kaldırıldı.

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