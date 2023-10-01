Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması! İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in açılışında gazetecilerin emekli maaşlarına zam sorularını cevapladı. Emekli zammı yılbaşından önce yapılacak mı? Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya tam destek verdi.

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Yeni yasama yılı açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'a "Yılbaşına gelmeden bir zam müjdesi duyulur mu?" sorusu soruldu. İşte Erdoğan'ın emekli zammı cevabı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya verdiği açık destek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulu'na hitap etti. Çıkışında, Tören Birliği kıtasını selamlayan Başkan Erdoğan, daha sonra Meclis'ten ayrıldı. Erdoğan Meclis çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı görevini yaptı

Erdoğan, İçişleri Bakanlığına Emniyet Genel Müdürlüğüne saldırı girişimine ilişkin, "Zamanlaması ve İçişleri Bakanı'nı hedef alması açısından bir değerlendirmeniz olur mu?" sorusuna, "İçişleri Bakanı görevini yaptı" dedi.

Emeklilere zam yılbaşına yetişecek mi?...

Bir gazetecinin "Emeklilere zam" sorusuna ilişkin "Vedat bey gerekeni söyledi" ifadelerini kullandı. "Yılbaşına gelmeden bir zam müjdesi duyulur mu?" sorusuna ise " İnşallah" yanıtını verdi.