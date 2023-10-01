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2 çocuk babası sağlık çalışanı ölü bulundu!

2 çocuk babası sağlık çalışanı ölü bulundu!

Çanakkale'de ormanlık alanda bulunan cansız bedenin evli ve 2 çocuk babası Aytaş Tahtalı'ya ait olduğu tespit edildi. Tahtalı'nın ölüm nedeni otopsi işleminin ardından netlik kazanacak.

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Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki panayı alanına yakın ormanda yürüşüyüe çıkan bir vatandaş, yerde hareketsiz halde uzanan bir insan bedeni gödü.

Vatandaşın durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirldi. Ekiplerin yaptığı illk incelemede yerde yatan lişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, cansız bedenin evli ve 2 çocuk babası olan sağlık personeli Aytaç Tahtalı'ya ait olduğu tespit edildi.

Tahtalının darp/kesici alet izi bulunmayan cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespiti için otoğsi işlemi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, Tahtalı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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