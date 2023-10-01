Otomobil TIR'ın altına girdi! Feci kazada ölenler var

Tokat'tın Reşadiye ilçesinde otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.Abone ol
Reşadiye istikametinden Niksar istikametine giden B.K. (51) idaresindeki tıra aynı istikamette seyir eden Hüseyin Cahit Erden idaresindeki otomobil arkadan çarptı.
Çarpışma sonucunda otomobil tırın dorsesinin altına girdi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Hüseyin Cahit Erden (72) ile Ballı Turhan (75) ve Onay Turhan (75) hayatını kaybetti.
Araçtan çıkartılan cenazeler Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.