Dusan Tadic fırtınası! Bir ilki yaşadı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Maç, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynandı ve sarı-lacivertliler 5-0'lık bir galibiyet elde etti. Ev sahibi takımın yıldız oyuncusu Dusan Tadic, mücadelede 1 gol - 1 asistlik bir performans sergilerken, Süper Lig'de de dikkat çeken bir başarıya imza attı.Abone ol
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 5-0 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerde Sırp futbolcu Dusan Tadic, 1 gol, 1 asistlik performansla galibiyette önemli rol oynadı.
Tadıc, Süper Lig'de siftah yaptı
Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe’de Tadic, 75. dakikada da fileleri havalandırırken, Süper Lig’de ilk kez gol attı.
Toplam gol sayısı 5 oldu
34 yaşındaki futbolcu bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de Fenerbahçe formasıyla 4 gol kaydederken, toplamda gol sayısını 5’e yükseltti.
Mücadeleye 11’de başlayan Tadic, 90 dakika sahada kalırken tribünlerden de büyük alkış aldı.