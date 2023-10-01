Beşiktaş kabustan uyandı, Konya'dan 3 puan çıkardı

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 2 deplasmandan eli boş dönen Beşiktaş, Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek kötü gidişe son verdi.Abone ol
Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Sırasıyla Trabzonspor'a 3-0, Adana Demirspor'a 4-2 kaybeden Kartal, son iki deplasmanından üzgün ayrıldı. Zirve yarışında geride kalmak istemeyen Siyah Beyazlılar, Konya'da kâbusunu dindirdi.
Beşiktaş 4. sıraya yükseldi
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve Arda Kardeşler'in yönettiği maçı Uğurcan Yazğılı (k.k) ile Vincent Aboubakar'ın golleriyle 2-0 kazanan Siyah Beyazlılar, 13 puana ulaşarak haftayı 4. sırada tamamladı.
Konyaspor - Beşiktaş maçının önemli anları
90'Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
90'Karşılaşmanın sonunda en az 3 dakika daha oynanacak.
84'Chamberlain'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top dışarı çıktı.
72'Hadziahmetovic'in pasında Aboubakar ceza sahası yayından şutunu çekti ancak top üstten auta çıktı.
63'GOL! Aboubakar skoru 2-0 yaptı. Ceza sahasının sağında topla buluşan Aboubakar, şık çalımlarla üç rakibinden sıyrıldı. Önünü boşaltan Aboubakar'ın vuruşunda top ağlara gitti.
55'Oğulcan Ülgün, Aboubakar'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Oğulcan devamında topa vurarak tepki gösterdiği için ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
49'Beşiktaş kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
47'Aboubakar'ın ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta savunmadan seken top kornere gitti.
46'Mücadelede ikinci yarı başladı.
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45'GOL! 45+1' Uğurcan Yazgılı'nın golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti. Rashica'nın sağ kanattan çevirdiği topta Uğurcan Yazgılı ters vuruşta topu kendi ağlarına yolladı
45'İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.
41'Amir sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında topu kaleci Bernardoni çift yumrukla uzaklaştırdı.
37'Bakhtiyor sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Muleka'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
31'Amir sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında Bakhtiyor'un kafa vuruşunda top auta gitti.
24'Bakhtiyor sol kanattan içeri ortaladı. Top doğrudan kaleci Bernardoni'nin kucağına gitti.
19'Moreno sol çaprazdan kaleyi yokladı. Moreno'nun sert şutunda top, kaleci Ersin'den döndü.
9'Zaynutdinov sol kanattan içeri ortalamak istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.
5'Konyaspor sık sık sağ kanattan atağa çıkmaya çalışıyor.
1'İlk düdük geldi ve Konyaspor'un vuruşuyla maç başladı.
İlk 11'ler
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Moreno, Oğulcan, Oliveira.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Bakhtiyor, Rashica, Muleka, Aboubakar.