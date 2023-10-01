Gözaltına alınan Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu için karar verildi

Sosyal medyada yaptığı canlı yayında kullandığı ifadeler sonrası gözaltına alınan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın ablası Sıla Doğu, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada kokain içtiği itirafında bulundu.

O görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken; yapılan çalışmaların ardından Sıla Doğu, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Doğu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.