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Gözaltına alınan Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu için karar verildi

Gözaltına alınan Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu için karar verildi

Sosyal medyada yaptığı canlı yayında kullandığı ifadeler sonrası gözaltına alınan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın ablası Sıla Doğu, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada kokain içtiği itirafında bulundu.

O görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken; yapılan çalışmaların ardından Sıla Doğu, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Doğu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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