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HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel Grup Başkanlığı görevini bıraktı

Özgür Özel Grup Başkanlığı görevini bıraktı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, görevini fiilen bıraktığını duyurdu. Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede Özel, "Genel Başkan'la mutabakata vardık. Grup Başkanlığı'nı fiilen yürüteceğim. Kongrelerde olacağım, salı günleri grup toplantılarında olamayacağım" şeklinde konuştu.

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CHP Genel Başkanlığı’na aday olan Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Yapılan görüşme sonrası açıklamada bulunan Özel, Grup Başkanlığı görevini fiilen bıraktığını duyurdu.

Grup içi tartışmalar yaşanmaması için istifa etmediğini vurgulayan Özel, Grup Başkanlığı görevini fiilen yapmayacağını söyledi.

Özel, “Genel Başkan’la mutabakata vardık. Grup Başkanlığı’nı fiilen yürüteceğim. Kongrelerde olacağım, salı günleri grup toplantılarında olamayacağım” dedi.

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