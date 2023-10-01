İzmir'de şakalaşma korkunç bitti: Biri öldü, biri gözaltında!

İzmir'de sevgilisiyle şakalaşmak isteyen 18 yaşındaki genç kızın elinde bulunan tabanca aniden ateş aldı. Kurşun genç kızın sevgilisinin başına isabet etti ve talihsiz genç hayatını kaybetti.Abone ol
İzmir’de 18 yaşındaki genç kız, şakalaştıkları sırada elindeki tabancanın kazayla ateş alması sonucu 22 yaşındaki erkek arkadaşının kafasından vurulmasına sebep oldu. Talihsiz genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay dün öğle saatlerinde Karabağlar Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Meryem Ö. (18), erkek arkadaşı Miraç Bulat’la (22) ellerindeki silahla şakalaştığı sırada tabancının patlaması üzerine kurşun Miraç Bulat’ın kafasına isabet etti.
Genç kız gözaltına alındı
Olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Meryem Ö.'nün de gözaltına alındığı kaydedildi.