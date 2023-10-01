BIST 8.335
DOLAR 27,38
EURO 29,01
ALTIN 1.627,65
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de şakalaşma korkunç bitti: Biri öldü, biri gözaltında!

İzmir'de şakalaşma korkunç bitti: Biri öldü, biri gözaltında!

İzmir'de sevgilisiyle şakalaşmak isteyen 18 yaşındaki genç kızın elinde bulunan tabanca aniden ateş aldı. Kurşun genç kızın sevgilisinin başına isabet etti ve talihsiz genç hayatını kaybetti.

Abone ol

İzmir’de 18 yaşındaki genç kız, şakalaştıkları sırada elindeki tabancanın kazayla ateş alması sonucu 22 yaşındaki erkek arkadaşının kafasından vurulmasına sebep oldu. Talihsiz genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Olay dün öğle saatlerinde Karabağlar Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Meryem Ö. (18), erkek arkadaşı Miraç Bulat’la (22) ellerindeki silahla şakalaştığı sırada tabancının patlaması üzerine kurşun Miraç Bulat’ın kafasına isabet etti. 

Genç kız gözaltına alındı

Olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Meryem Ö.'nün de gözaltına alındığı kaydedildi.

 

ÖNCEKİ HABERLER
Türk Hava Yolları uyardı! Bileti olanlar dikkat...
Türk Hava Yolları uyardı! Bileti olanlar dikkat...
Ankara'ya nasıl geldi? Çalgıcı aile süsü verip çalmışlar! Çalıntı kayıtlı araç nasıl fark edilemedi?
Ankara'ya nasıl geldi? Çalgıcı aile süsü verip çalmışlar! Çalıntı kayıtlı araç nasıl fark edilemedi?
Özgür Özel Grup Başkanlığı görevini bıraktı
Özgür Özel Grup Başkanlığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa açıklamasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa açıklamasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yanıt
Gözaltına alınan Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu için karar verildi
Gözaltına alınan Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu için karar verildi
Dusan Tadic fırtınası! Bir ilki yaşadı
Dusan Tadic fırtınası! Bir ilki yaşadı
Beşiktaş kabustan uyandı, Konya'dan 3 puan çıkardı
Beşiktaş kabustan uyandı, Konya'dan 3 puan çıkardı
Irak’taki düğünde 115 kişi hayatını kaybetmişti! Yangının nedeni belli oldu
Irak’taki düğünde 115 kişi hayatını kaybetmişti! Yangının nedeni belli oldu
2 çocuk babası sağlık çalışanı ölü bulundu!
2 çocuk babası sağlık çalışanı ölü bulundu!
Rize'de Uluslararası MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları yapıldı
Rize'de Uluslararası MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları yapıldı
Otomobil TIR'ın altına girdi! Feci kazada ölenler var
Otomobil TIR'ın altına girdi! Feci kazada ölenler var
Sinop'ta 60 yaş ve üzeri kişiler için "3. Yaş Üniversitesi" açılacak
Sinop'ta 60 yaş ve üzeri kişiler için "3. Yaş Üniversitesi" açılacak