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Türk Hava Yolları uyardı! Bileti olanlar dikkat...

Türk Hava Yolları uyardı! Bileti olanlar dikkat...

Türk Hava Yolları (THY), kötü hava şartlarından kaynaklanan sefer iptallerini açıklayarak, yolcularını seyahat etmeden önce uçuş durumlarını kontrol etmeleri konusunda uyardı.

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde sefer iptalleri yapıldığını duyurdu.

Yolculara havalimanlarına gelmeden önce THY'nin internet sitesi üzerinden uçuşlarını kontrol etmeleri uyarısında bulunan Üstün, "İstanbul ve yurt içindeki bazı şehirlerimizde (Sivas, Kahramanmaraş, Erzurum, Antalya) olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerde iptaller yaşanmaktadır. Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda iptal seferlerde artış beklenmektedir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye THY'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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