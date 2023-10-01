Ankara'ya nasıl geldi? Çalgıcı aile süsü verip çalmışlar! Çalıntı kayıtlı araç nasıl fark edilemedi?

ANKARA saldırısında kullanılan aracın Kayseri'de sahibi ensesinden vurularak öldürülerek çalındığı belirlendi. Aile araç için çalıntı ihbarı yaptı. Çalıntı plakalı araç Kayseri'den Adana'ya oradan da Ankara'ya gelene kadar kameralarca görüldü. Aracın sahibi genç veterinerin 2 ay önce baba olduğu ve aile görünümlü teröristlere yardım için durduğu ortaya çıktı.

Abone ol

Ankara'daki bombalı saldırıda kullanılan anacın Kayseri'nin Develi ilçesinden sahibi ensesinden vurularak öldürüldükten sonra çalındığı belirlenmişti. Teröristlerin veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'a ait aracı nasıl gasp ettiklerine ilişkin kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı.

Akşam eve gelmeyince ailesi haber verdi

24 yaşındaki veteriner teknisyeninin akşam evine gelmemesi üzerine ailesi güvenlik birimlerine haber verdi. Mikail Bozlağan akşam saatlerinde yaralı olarak bulundu. Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bozlağan kurtarılamadı.

İki ay önce baba olmuş!

İki ay önce baba olduğu öğrenilen Mikail Bozlağan’ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Yanlarında bir kadın ile çocuk varmış

Teröristlerin otomobili gasp etmeden önce yol üzerinde aracı durdurmaya çalıştıkları sırada yanlarında bir kadın ile çocuğun bulunduğu anlaşıldı. Aile görüntüsü izlenimi veren teröristlerin otostop çekerek Mikail Bozlağan’ın kullandığı aracın durmasını sağladıkları değerlendirildi.

'Biz davulcuyuz, düğüne gidiyoruz'

Bir ara araçtan inen teröristler ve yanındakiler bir bakkaldan alışveriş yaptılar. Kendilerini davulcu olarak tanıtan teröristler yakın köye düğün için gittiklerini, davullarının patladığını söylediği kayıtlara yansıdı. Yaşanan olay sırasında kadın ve çocuğun daha sonra iki teröristten ayrıldıkları ve olayın bu yönün de ayrıntılı bir şekilde soruşturulduğu bildirildi.

Ailesi araç için çalıntı ihbarı yapmış

Teröristlerin eylemde kullanmak için gasp ettiği hafif ticari aracın durumu hakkında güvenlik güçlerine bilgi verildiği ve araç plakasının ilgili birimlere bildirildiği anlaşıldı. Adana'nın Feke ilçesi girişindeki kameralarda aynı araç plakasının görüldüğü anlaşıldı.

Arama kaydı olan araç Ankara'ya nasıl geldi?

Ancak aracın arama kaydı bulunmasına rağmen Ankara’ya kadar nasıl geldiği, neden yakalanamadığı da araştırılıyor. Ankara’daki eylemin ardından teröristlerin yeni girişimlerini dikkate alan güvenlik birimleri Başkent’in giriş noktalarında da sıkı önlemler aldı. Anama noktaları oluşturuldu.