Asgari ücret pazarlığı 14 bin 25 liradan başlayacak! Türk-İş Başkanı Atalay açıkladı

Asgari ücret zammı için milyonların gözü kulağı 11 Aralık Pazartesi günü başlayacak pazarlıklara çevrilmiş durumda. Masada işçileri temsil edecek olan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, pazarlığa başlayacakları rakamı açıkladı. Türk-İş pazarlığa açlık sınırından başlayacak.

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Milyonlarca çalışanın gözü yeni belirlenecek asgari ücrete çevrilmiş durumda, 20 bin liraya kadar beklentisini açıklayanlar olurken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçileri temsil edecek olan Türk-İş'in Başkanı Ergün Atalay, pazarlığa başlayacakları taban rakamı açıkladı.

Açlık sınırından pazarlığa başlayacağız

Yeni yılın tümünde geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 11 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, zam masasında işçileri temsil edecek Türk-İş'in pazarlığı, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak açıkladığı 14 bin 25 liranın üzerinden başlatacağını belirtti.

İnsan üç ay bu ücretle idare edemiyor

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin bu rakamın üzerinde olması gerektiğini belirterek "Zam devam ettiği için bırakın sene sonunda, insan üç ay bu ücretle idare edemiyor" dedi. "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz" diyen Atalay, bu sınırın üzerinden bir pazarlık olacağını kaydetti.