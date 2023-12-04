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Kızıldeniz'de çok sayıda ticari gemiye saldırı!

Kızıldeniz'de çok sayıda ticari gemiye saldırı!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarıyla ilişkilendirilebilecek bir Amerikan savaş gemisi ve bir dizi ticari gemiye yapılan saldırıları duyurdu. Saldırılara ilişkin detaylar henüz paylaşılmazken, İngiliz deniz güvenlik şirketi Ambrey, Yemen'in batı kıyısı açıklarında bir ticari geminin roket saldırısına maruz kaldığını rapor etti.

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ABD Savunma Bakanlığı, Kızıldeniz'de bir Amerikan savaş gemisi ve çok sayıda ticari geminin saldırıya uğradığını duyurdu. Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Kızıldeniz'de gerçekleşen saldırıların İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla bağlantılı olabileceği belirtildi. Açıklamada, "Kızıldeniz'deki USS Carney (destroyer) ve ticari gemilere yönelik saldırılara ilişkin raporların farkındayız ve bilgi geldikçe paylaşacağız." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, söz konusu saldırıların kimin tarafından yapıldığına dair bilgi paylaşılmadı.

"Roket tarafından vuruldu"

İngiliz deniz güvenlik şirketi Ambrey, Bahamalar bandıralı adı açıklanmayan bir ticari geminin Yemen'in batı kıyısı açıklarında seyrederken "bir roket tarafından vurulduğunu" bildirerek, "Gemi korsanlık/füze saldırısıyla ilgili yardım çağrıları yapıyordu" ifadelerini kullandı. Ambrey, saldırı bölgesinin civarındaki uluslararası bir donanma birliğinin geminin bulunduğu yere doğru ilerlediğini kaydetti.

2 İHA tarafından saldırı

Deniz güvenlik kaynakları ise, bir kuru yük gemisine Kızıldeniz'de seyrederken en az iki insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı. İngiltere Kraliyet Donanması tarafından yönetilen İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), daha önce Kızıldeniz'de şüpheli bir insansız hava aracı saldırısı ve patlamalar olduğunu bildirmiş ancak detay vermemişti.
Öte yandan İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına karşılık olarak Yemen’deki Husiler, daha önce birçok defa Kızıldeniz'de İsrail’e ait gemileri hedef almıştı.

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