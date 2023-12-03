Meteoroloji uyardı! Yağış sabaha kadar sürecek!

Ülke genelinde yaşanan kötü hava koşulları, sel, su baskını gibi bir dizi riski beraberinde getiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece (3 Aralık Pazar) ve yarın sabaha kadar devam edecek yağışlar konusunda uyarılarda bulundu. Bu durum, birçok şehir için dikkat gerektiren bir süreci işaret ediyor. İşte dikkat etmesi gereken iller...

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Ülkenin pek çok yerinden olumsuz hava şartlarıyla ilgili haberler gelmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesinden sürekli olarak uyarı yapıyor. Son yapılan açıklamaya göre Marmara'nın batısında, 3 Aralık Pazar gecesinden 4 Aralık Pazartesi sabahına kadar kuvvetli yağış bekleniyor.

MGM'den yapılan açıklama şu şekilde:

''Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.''