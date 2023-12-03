Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, "güçlendirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, zorluklara rağmen azim ve kararlılıkla hayata tutunan engellilere yönelik farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatımızdaki yerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek." dedi.