BIST 8.026
DOLAR 28,90
EURO 31,45
ALTIN 1.936,95
HABER /  GÜNCEL

Eskişehir’de 2 genç 3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Kaza yaparak öldükleri ortaya çıktı

Eskişehir’de 2 genç 3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Kaza yaparak öldükleri ortaya çıktı

ESKİŞEHİR’de 1 Aralık’tan bu yana kayıp olarak aranan Ümit Yaşar Çetin’in ve Bilal Kuru’nun, geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybettikleri tespit edildi.

Abone ol

Eskişehir’in Çifteler ilçesindeki evlerinden 1 Aralık günü akşam saatlerinde 26 AHD 335 plakalı otomobil ile ayrılan 24 yaşındaki Ümit Yaşar Çetin’den ve 22 yaşındaki Bilal Kuru’dan haber alamayan aileleri, Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek müracaatta bulundu. Olayın ardından polis ve jandarma ekiplerince arama çalışmaları başlatıldı.

Gece yarısı kaza ihbarı geldi

Pazar günü akşam 22.00 sularında gelen vatandaş ihbarı ile 2 gencin, İmişehir Mahallesi 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde trafik kazası yaptığı belirlendi. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eğlenmek için kent merkezine gelmişler

Polis ve jandarma ekiplerinin yaptıkları arama çalışmalarında, Ümit Yaşar Çetin’in ve Bilal Kuru’nun alkollü bir eğlence mekânına eğlenmeye geldikleri belirlendi. Eğlence mekânı çıkışında kaza yaptıkları değerlendirilen gençlerin, cansız bedenlerine ulaşıldı.

Su arıtma tesisine uçmuşlar

Cuma gece 02.00 sularında olduğu belirlenen kazada, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan araç, yaklaşık 5 metre aşağıda bulunan su arıtma tesisine uçtu. Kazada Ümit Yaşar Çetin’in ve Bilal Kuru’nun çarpışma etkisiyle araçtan savrulduğu belirlendi. Ümit Yaşar Çetin’in cansız bedeni aracın yanında, Bilal Kuru’nun cansız bedeni ise yaklaşık 60 metre ilerde bulundu.

Yakınları sinir krizi geçirdiler

Kazanın duyulmasının ardından olay yerine gelen Ümit Yaşar Çetin’in ve Bilal Kuru’nun yakınları, gördükleri manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ümit Yaşar Çetin’in ve Bilal Kuru’nun cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kızıldeniz'de çok sayıda ticari gemiye saldırı!
Kızıldeniz'de çok sayıda ticari gemiye saldırı!
Filipinler yine sallandı! Şiddetli deprem...
Filipinler yine sallandı! Şiddetli deprem...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı
Meteoroloji uyardı! Yağış sabaha kadar sürecek!
Meteoroloji uyardı! Yağış sabaha kadar sürecek!
'İnsani Ara' bitti, İsrail saldırıların dozunu artırdı
'İnsani Ara' bitti, İsrail saldırıların dozunu artırdı
İş insanı Osman Nuri Bakırcı’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
İş insanı Osman Nuri Bakırcı’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Oy sayımı sona erdi! Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
Oy sayımı sona erdi! Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
Beşiktaş Ankaragücü deplasmanından 1 puanla döndü
Beşiktaş Ankaragücü deplasmanından 1 puanla döndü
Motosiklet ve scootera yasak geldi!
Motosiklet ve scootera yasak geldi!
Çiftlik Bank'ın tosuncuğuna kötü haber'
Çiftlik Bank'ın tosuncuğuna kötü haber'
Motosiklet kamyona ok gibi saplandı!
Motosiklet kamyona ok gibi saplandı!
Ağrı'da TIR şarampole devrildi, sürücüsü öldü!
Ağrı'da TIR şarampole devrildi, sürücüsü öldü!