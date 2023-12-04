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Özgür Demirtaş kabus senaryosu yazdı! O şirketler batacak, işsizlik artacak, para bulunamayacak

Özgür Demirtaş kabus senaryosu yazdı! O şirketler batacak, işsizlik artacak, para bulunamayacak

Prof. Dr. Özgür Demirtaş seçime aylar kala faiz artışıyla ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu. Faiz artırımlarının canımızı yakacağını söyleyen Demirtaş, "Zombi şirketler batacak. İşsizlik artacak. Para bulunamayacak." ifadelerini kullandı.

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Seçim sonrası peş peşe artırımların yapıldığı faize ilişkin finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından kabus senaryosu yazdı. Faiz artırımlarının can yakacağını; bunun sonucunda ise zombi şirketlerin batacağını, işsizliğin artacağını ve para bulunamayacağını savunan Demirtaş, "Ama faiz artırımına kızmanın alemi yok. Faiz artırımı bir sonuç! Bizim geçmişte yaptığımız hatalarımızın bir sonucu... Kendimiz ettik, kendimiz bulduk" dedi.

Merkez 3 bin 150 baz puan faiz artırdı

Merkez Bankası'nın, cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana yaptığı faiz artışlarının toplamı  3 bin 150 baz puanı buldu. Konuyla ilgili bir değerlendirme Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan geldi. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Faiz artırımları canımızı yakacak" dedi ve şöyle devam etti: 

Kanser olduk. Şimdi kemoterapi alıyoruz

- Zombi şirketler batacak. İşsizlik artacak. Para bulunamayacak.

Ama faiz artırımına kızmanın alemi yok. Faiz artırımı bir sonuç. Bizim geçmişte yaptığımız hatalarımızın bir sonucu... Kendimiz ettik, Kendimiz Bulduk. Sigara içtik, Kanser olduk. Şimdi kemoterapi alıyoruz."

Sigara içmek=Faizi emirle suni olarak indirmek yani Nas Ekonomi Modeli
Kanser=Enflasyon
Kemoterapi=Artan Faizler

Bedavadan kredi çekerken iyiydi

Kemoterapi Saçlarımızı döküyor, dişlerimizi kırıyor. Ama Kemoterapi bir sonuç, Sebep hep o sigaradan iki fırt almalarımız!

Faizi Enflasyon altına indirip bedavadan Kredi çekerken iyiydi.... Şimdi BEDAVA diye bir şeyin olmadığını, Bedava peynirin fare kapanında olduğunu öğreniyoruz.

Ağlamak yok! Zararın neresinden dönersek...

Ağlamak yok!

Hatadan ders alın, bari bir daha yapmayın...

Bin kere uyardım, eninde sonunda Faizin artmak zorunda kalacağını yazdım. Yalvardım yapmayın diye... İlkokul mezunu takipçilerim de dahil herkes anladı. Siyasetçiler anlamadı... Neyse zararın neresinden dönersek kardır..."

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