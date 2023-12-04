Özgür Özel "İki A Planımız var" dedi! Meral Akşener'e dedim ki...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti’nin bugünkü GİK toplantısı sonunda işbirliğini kabul etmediği açıklaması durumunda ne yapacaklarını açıkladı. "İki A planımız var” diyen Özgür Özel, görüşmede Meral Akşener'e ne dediğini de açıkladı..

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya’da milletvekilleriyle yaptığı kampı takip eden gazetecilerle bir araya geldi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. İyi Parti’nin CHP ile yerel seçimde işbirliğini ele alacağı bugünkü genel idare kurulu toplantısı ve İyi Parti ile işbirliği ihtimali sorulan Özel şu değerlendirmelerde bulundu:

İlk A Planı: İYİ Parti kabul ederse...

- İki tane A planımız var. İlki İyi Parti kabul ederse oturup hızlı bir şekilde ittifak görüşmelerini yapmak. İkinci A planımız İyi Parti kabul etmezse hızla adaylarımızı tespit edip sahaya çıkmak.

- İyi Parti’nin kararı üzerinden bir şey tasarlamıyoruz. Verecekleri karardan sonra İYİ Parti ile bir gerginlik, hayal kırıklığı, soğukluk yaşamayız. Kararlarını saygı ile karşılayacağız.”

Akşener'e 'çalışma masası' teklif ettik

Meral Akşener ile görüşmesini de anlatan Özel, “Bana ‘Ne teklif ediyorsunuz’ diye sordu. Ben de ‘Kararınızı kaldırırsanız, bir masa kuralım ve başına geçelim; İstanbul, Ankara’dan, 11 büyükşehirden başlayarak Türkiye’yi konuşalım’ dedim. Biz onlara çalışma masası teklif ettik” ifadelerini kullandı.